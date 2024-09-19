Babacan ve Davutoğlu 'ittifak' için bir araya gelecek

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ittifak görüşmelerine başladı. Her iki partinin lideri bu akşam buluşacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partilerin birleşmesine sıcak bakmadığı öğrenilmişti.







DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bağımsız milletvekilleri dahil görüştüklerini belirtip TBMM'de kurulacak yeni bir grubun sinyalini vermişti.





Halihazırda Saadet Partisi ile TBMM'de grup kuran Gelecek Partisi'nin Lideri Ahmet Davutoğlu, dün (18 Eylül) Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti.