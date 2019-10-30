Samanyolu Haber /Politika / Babacan ve Davutoğlu'na karşı 2'nci hamle /30 Ekim 2019 17:08

Babacan ve Davutoğlu'na karşı 2'nci hamle

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan dün kapının önüne koyduğu isimlerden bugün nasıl yardım istedi? Partinin ak saçlılarını Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na kaptırmamak için 18 bin TL maaşlı Yüksek İstişare Kurulu'nu icat eden Erdoğan eski il başkanlarını niçin Ankara'ya davet etti?

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’den istifa ederek parti kurmak için kolları sıvayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kritik bir hamle daha yaptı. 

Erdoğan AKP’nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanlarını bugün Ankara’da parti genel merkezinde ağırladı. İl başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Erdoğan daha sonra bir konuşma yaptı. 

GÜL, BABACAN VE DAVUTOĞLU’NU HEDEF ALDI

Konuşmasında isim vermeden Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu’nu “bölücülük” ve “fitne çıkarmakla” itham eden Erdoğan partideki istifaları durdurmak için daha önce tasfiye ettiği il başkanlarından bu defa yardım talep etti. 

“Ak Parti'linin eskisi yenisi olmaz. Hiçbir arkadaşımızı ‘eski partili’ diye nitelemedik.” diyen Erdoğan, partiden istifa edenleri yine “yoldan çıkanlar” diye niteledi: “Dava adamlığı herkese nasip olmaz.” 

Erdoğan, “Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar olmuştur olacaktır. Bu ilk insandan bugüne dek var olan bir gerçektir. Kimin nereye gittiğine değil kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız.” dedi. 

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan partisini sarsan istifaları durdurmak için dün kapının önüne koyduğu isimlerden bugün yardım istedi. Eski il başkanlarını Ankara'da ağırladı.

ÖNCE TASFİYE ETTİ, ŞİMDİ “KARDEŞLERİM” DİYOR

Genel merkezin koordinasyonunda il başkanlarından başlayarak AKP’de görev almış insanları geri kazanma seferberliği başlattıklarını belirten Erdoğan, “Tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “İster belde ister ilçe olsun bütün buralarda teşkilatlanmalarda buraların inşallah Ömerlerini hep birlikte bulacağız. Sağda-solda dedikodulara kulak asmayın. Biz yolumuz bakalım.”

Erdoğan daha önce de partinin ak saçlıları diye bilinen isimleri yeni kurulacak partilere geçmesine mani olmak maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) tesis etmişti. 

AK SAÇLILARI TUTMAK İÇİN 18 BİN TL MAAŞ İLE YİK ÜYELİĞİ

Erdoğan daha sonra eski AKP’li isimler Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin’in yanısıra 90'ların başında Anavatan Partisi (ANAP) döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı ve başbakanlık görevlerini ifa eden Yıldırım Akbulut’u YİK üyeliğine tayin etmişti. 

Görev süreleri belli olmayan YİK üyelerinin maaşı 15 bin TL’den 18 bin TL’ye çıkarıldı. 

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