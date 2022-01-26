Babacan ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama: 'Türkiye her an seçime gidebilir'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.







Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"BAHÇELİ İLE ERDOĞAN'IN OLUŞTURDUĞU İKLİM BELLİ"

"İktidarın hatalarını ortaya koymak dışında yönetilememek dışında ekonomik cehalet dışında ne yapacağımızı topluma nasıl güven vereceğimi konuşmamız gerekiyor. Bu görüşmelerimiz topluma güven oluşturmak bizim siyasi bir sorumluluğumuz. Son dönemde yaptığımız görüşmeler önem taşıyor bu açıdan. Parlamenter sistemde yaptığımız ortak çalışmalar meyvesini ortaya koydu. Bunun yanında oturacağı siyasal bağlamın topluma güven vermesi büyük önem taşıyor. Akşener'le Uysal'la ve Kılıçdaroğlu ile görüştük. Sayın Babacan'a ve ekibine teşekkür ediyorum.





"KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Bunun olağanüstü bir durummuş gibi yansıtılması doğru değil. Bundan sonra da istişarelerimiz devam edecek. Sayın Karamollaoğlu ile de görüşeceğiz. Gönül isterdi ki ülkenin cumhurbaşkanı da diğer parti liderleriyle bir araya gelebilsin. Ama kutuplaştırma isteyen iktidara karşı biz bir araya gelebiliyoruz ve güven verebiliyoruz mesajını verecek şekilde toplumda var olan karamsarlığı giderecektir.





Kış şartlarında ülkenin güvenliği olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. 7-8 saat yolda kalanlar oldu. Bu yönetim beceriksizliği ve merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki gereksiz gerilimler halkın hayatını zorlaştırıyor.





"TÜRKİYE HER AN SEÇİME GİDEBİLİR"

Türkiye her an seçime gidebilir. Oluşturulan iklim belli. Bu iktidar gittiğinde ülkeye kaos gelmeyecek. Toplumun bütününde güven hissi oluşacak. Son derece verimli ve güzel görüşmeler oluyor."





Babacan'ın açıklamaları şöyle:





"İTTİFAKLAR İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KARARIMIZ YOK"

"Biz daha önce de açıkladık. Siyasi partiler arasındaki görüşmeleri anlamlı buluyoruz. DEVA Partisi olarak gençlerin umutsuzluğuna her türlü gayret vermek isteriz. Daha önce ben açıkladım. İttifaklar ile ilgili herhangi bir kararımız yok. Bir süre sonra sonra bir karar oluşturabiliriz. Hükümetin, bu zihniyetle hiçbir sorunu çözemeyeceğini bildiğimiz ve bunları üç yıl önceden fark ettiğimiz için yeni bir siyasi hareket başlattık."



