Davutoğlu ve Babacan'ın üzerine gidilirse ikisi de konuşur

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ile yeni parti kurma hazırlıklarında son safhaya gelen Ali Babacan'a karşı AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sert hamle yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.





Partide "çözülme" ihtimalinin giderek artması sebebiyle "yeni partilere katılanlara baskı uygulayalım" tezini savunan danışmanların görüşleri giderek öne çıkıyor.





Ancak Babacan ve Davutoğlu'nun üzerine gidilmesi hâlinde bu iki ismin de Erdoğan'a ve AKP'yi zor durumda bırakabilecek itiraflarda bulunacağı belirtiliyor.





YENİ PARTİLER AKP CENAHINI TEDİRGİN EDİYOR





Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren bugün yayımlanan makalesinde Davutoğlu ve Babacan'ın parti faaliyetlerinin AKP yönetimini tedirgin ettiğini vurguladı.





Taşgetiren, "Biri kuruldu, Davutoğlu’nunki, Gelecek Partisi, diğeri de üç vakitte kurulacak; Babacan’ınki. En büyük hareketlilik AKP cenahında başladı. En azından AKP cenahı bir tedirginlik yaşıyor." dedi.





AKP saflarında omuz omuza çalışan üç isim AKP ile yollarını ayırdı. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (ortada) Ali Babacan'a destek veriyor. 2016 yılı mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başbakanlıktan ve iki yıldır üstlendiği AKP genel başkanlığından istifa eden Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi başkanı olarak yola devam ediyor.





Yeni partilerin havuz medyası marifeti ile yıpratılarak AKP'nin oy kaybının önlenmesine yönelik bir faaliyet olduğunu ifade eden Taşgetiren, "AKP genel başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere hem AKP kadrolarından hem de iktidara yakın medya aktörlerinden gelen yoğun eleştiri-suçlamalarla sergileniyor." tespitinde bulundu.





EKONOMİK KRİZİ BABACAN'A, SURİYE FİYASKOSUNU DAVUTOĞLU'NA YIK, KURTUL!





Babacan'a "IMF'ci ve faizci", Davutoğlu'na ise "Suriye fiyaskosunun müsebbibi" eleştirileri yöneltildiğini aktaran Taşgetiren, "Babacan ve Davutoğlu AKP'de kalmaya devam etseydi 'aynı suçlamalara maruz kalırlar mıydı?" sorusunu yöneltti.





Taşgetiren, Davutoğlu ve Babacan'ın AKP tarafından suçlanmaya devam etmeleri halinde kamuoyuna yansımayan ve kimsenin bilmediği bilgileri paylaşabileceklerini dile getirdi.





Taşgetiren, "Suçlama olursa -ki şu an meydan boş olduğu için ağzı olan konuşuyor- cevabı da olur. Siz bir şey söylerseniz, cevap verenler de olur." dedi.





MAHÇUPYAN: DAVUTOĞLU KONUŞURSA YAKIN TARİH YENİDEN YAZILIR





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan'ın "Davutoğlu bildiklerini söylerse yakın tarihin başka türlü yazılması gerekir" sözlerine atıf yapan Taşgetiren, "Davutoğlu’nun da Babacan’ın da bildikleri pek çok şeyin olması son derece normal. 'Suriye senin eserin' denirse Davutoğlu, 'Faizci-IMF'ci' diye suçlanırsa Babacan konuşur." ifadelerini kullandı.

