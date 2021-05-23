Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Yetkililerin daha ne zaman harekete geçecek? /23 Mayıs 2021 17:29

Babacan: Yetkililerin daha ne zaman harekete geçecek?

DEVA lideri Ali Babacan, Sedat Peker'in videoları üzerine "Yetkililerin harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor?" dedi ve başını kuma gömen deve kuşu resmi paylaştı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sedat Peker'in yedinci videosu üzerine yetkililerin harekete geçmemesini eleştirdi.Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başını kuma gömen deve kuşu fotoğrafıyla "Orada kimse var mı? Dizinin 7. bölümü çıktı. Yeni itham ve iddialar var ve yine ilgililer sessiz. Yetkililerin harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor?" mesajını paylaştı.

Babacan daha önce de Sedat Peker videolarıyla ilgili, "Çete, mafya, suç örgütü gibi yapılar devletin zayıfladığı, kamu görevlileriyle bu tür yapılar arasındaki ilişkilerin güçlendiği durumlarda böyle tezahür eder. Şu anda Türkiye'de devlet yapısı ve yönetim sistemi iflas etmiş durumda. Açıkçası ben o videoları izlemeye dayanamıyorum. İnsanın vicdanını yaralıyor. Türkiye’nin 1990’ların karanlığına döndüğünü gösteriyor” demişti. 
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