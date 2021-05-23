Babacan: Yetkililerin daha ne zaman harekete geçecek?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sedat Peker'in yedinci videosu üzerine yetkililerin harekete geçmemesini eleştirdi.Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başını kuma gömen deve kuşu fotoğrafıyla "Orada kimse var mı? Dizinin 7. bölümü çıktı. Yeni itham ve iddialar var ve yine ilgililer sessiz. Yetkililerin harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor?" mesajını paylaştı.





Babacan daha önce de Sedat Peker videolarıyla ilgili, "Çete, mafya, suç örgütü gibi yapılar devletin zayıfladığı, kamu görevlileriyle bu tür yapılar arasındaki ilişkilerin güçlendiği durumlarda böyle tezahür eder. Şu anda Türkiye'de devlet yapısı ve yönetim sistemi iflas etmiş durumda. Açıkçası ben o videoları izlemeye dayanamıyorum. İnsanın vicdanını yaralıyor. Türkiye’nin 1990’ların karanlığına döndüğünü gösteriyor” demişti.