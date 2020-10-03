Babacan yola çıkıyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 52 il ve 207 ilçede resmî teşkilatlanma sürecini tamamlayan DEVA Partisi, 75 il ve 332 ilçede de kurucu kadrolarını yetkilendirdi.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Türkiye’nin DEVA’sı hazır” sloganıyla gerçekleştirilecek kongrelere katılacak.







ANADOLU ZİYARETLERİ BAŞLIYOR





İlk durağı 4 Ekim’de Çorum olarak belirlenen Babacan partisinin Çorum İl Kongresi'nin akabinde 10 Ekim’de Diyarbakır’a geçecek.





11 Ekim’de ise Batman ve Bitlis il kongrelerine katılacak.