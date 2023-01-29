Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan 6'lı masa itirafı: "Geçmişi konuşursak kavga çıkar" /29 Ocak 2023 11:58

Babacan'dan 6'lı masa itirafı: "Geçmişi konuşursak kavga çıkar"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda 6'lı masaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Farklı partiler olduklarını söyleyen Babacan, "Geçmişi konuşmaya başlarsak anlaşmamız asla mümkün değil. 10 dakika bile konuşamayız geçmişle ilgili kavga çıkar." ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ali Babacan ile Bi' Kahve" programının 7. bölümünde gündeme ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Babacan'ın 6'lı masayla ilgili sözleri dikkat çekti.

"GEÇMİŞİ KONUŞURSAK KAVGA ÇIKAR"
Babacan, "Farklı partiler olabiliriz. Daha önce farklı iddiaların peşinden gitmiş olabiliriz. Geçmişi konuşmaya başlarsak anlaşmamız asla mümkün değil. 10 dakika bile konuşamayız geçmişle ilgili kavga çıkar. Ama somut olarak bu ülke için ne yapalım dediğimizde anlaşıyoruz. Bakıyoruz ki çok farklı değiliz yani."

"GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ ÇOK KIYMETLİ"
Özellikle ekonomiye ilişkin mesajlar veren Babacan, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Girişimcilik kültürü çok kıymetli. Yani hata yapmaktan korkmamak, denemekten çekinmemek... Bir şey deneyip başarısız oldu mu hayatı kararıyor insanların. Öyle olmamalı. Hani 'Başıma icat çıkarma' derler ya, biz gençlere 'Başımıza icat çıkarın' diyoruz. 'Söz büyüğün' falan da demiyoruz.

"MESLEK DEĞİŞTİRMEK BUNDAN SONRA ÇOK GEREKECEK"
Meslek değiştirmek bundan sonra çok gerekecek. Ömür uzuyor, tıp ilerliyor fakat meslekler bir süre sonra geçerliliğini kaybediyor. Yeni alanlara insanların kendisini adapte edebilmesi için eğitim sistemi sürekli açık olmalı. 'Hayat boyu öğrenim' kavramıyla insanların her an gidip kendilerini yenilemeleri lazım.

"İŞSİZLERİMİZİ YENİDEN EĞİTMELİYİZ"
3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık programlarla gençlerimizi ve genel anlamda işsizlerimizi yeniden eğitmemiz, yeniden beceri kazandırmamız gerekecek. Başka türlü bu işsizlik sorununun çözülmesini imkânsız görüyoruz. O kısa süreli programlara katılan gençler ve kadınlar, işsizler işe ilk girdiklerinde devletin bir süre vergi almamasını, işverenden de sosyal güvenlik primi istememesini öngörüyor.
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