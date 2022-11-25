Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan 'aday açıklama' sinyali /25 Kasım 2022 18:45

Babacan'dan 'aday açıklama' sinyali

Ali Babacan, "Biz kendi arkadaşlarımıza artık aday konusunda zihinlerinizi çalıştırmaya başlayın dedik" dedi.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, aday belirleme sürecinin kendi partisinde nasıl işleyeceği konusunda, "Biz kendi arkadaşlarımıza artık aday konusunda zihinlerinizi çalıştırmaya başlayın dedik" ifadelerini kullandı.  

Babacan, dün İstanbul’da gazete yazarları ve televizyon yorumcularından oluşan bir ekiple öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ın aktardığına göre "Türkiye’nin yaşadığımız kabustan çıkış konusunda tek şansının Altılı Masa olduğunu" belirten Babacan, “Masada asla bir uzlaşmazlık yaşamıyoruz, özellikle yarın ne yapacağımız konusunda tam bir mutabakat içindeyiz ve kolay anlaşıyoruz” dedi. 

Babacan, seçim güvenliği ilgili olarak da ortak komisyonun 3-4 aydır çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi ve seçimlerde ayrıca 50 bin avukat görevlendirmek istediklerini belirtti. 
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