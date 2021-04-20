Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan Albayrak göndermesi /20 Nisan 2021 09:45

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Ali Babacan döviz nasıl düşer sorusuna karşılık Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifası sonrası dövizin düşmesini hatırlattı.

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıkılan İstanbul Sözleşmesi ve Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ekonomiye maliyetini açıkladı.

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI: BOŞ KOLTUK BİLE ÜLKEYE EPEY KAZANDIRDI
Ali Babacan Fatih Altaylı'nın "Siz olsanız ne yaparsınız bugün mesela? Bütün şartlar aynı. Dediler ki; "Ali Bey bu hükümet gitti, gel sen yap bu işi. Ne yaparsınız?" sorusuna, "Çok kolay o zaman. Çok hızlı toparlar" diyerek, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifası sonrası dövizin düşmesini hatırlattı.

Babacan, "Biliyorsunuz bir bakan kayboldu (Berat Albayrak) ertesi gün piyasalar birden düzeldi.  Pek çok göstergede düzelme oldu. Faizde düşüş oldu, kurda düşüş oldu. Yani bir bakanın ortadan yok olması, boş koltuk bile ülkeye epey kazandırdı" dedi.

Öte yandan Ali Babacan, Erdoğan'ın imzasıyla çıkılan İstanbul Sözleşmesi ve Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ekonomiye maliyetinin 531 milyar TL olduğunu açıkladı. 
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