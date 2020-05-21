Babacan'dan Bahçeli'ye ilk yanıt: Ülkeye hangi faydası dokunuyor merak ediyorum

Babacan, "Bahçeli, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken ne yapmış onu anlatsın. Şu anda iktidar güçleri ellerinde, Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler" diye konuştu.







Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da ithalat ile ilgili açıklamasını gündemine alarak, "Türkiye’yi içe kapatma girişimleri davul çala çala geliyor. Türkiye'yi kapatıp küçülterek yönetmek istiyorlar" yorumunda bulundu.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV'de Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını yanıtladı. Ekonomideki krizle ilgili Coronavirus salgının ortaya çıktığı ilk günlerde merkez bankalarının swap anlaşmaları içerisinde Türkiye’nin de bulunması gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğunu söyleyen Babacan, “Türkiye kendi problemlerini çözmekle meşgul, dünyada neler oluyor farkında değil. Hükümetin böyle bir oryantasyonu yok. Türkiye’de bu işten paçasını nasıl kurtarır anlayışı var şu anda. Kendi derdine düşmüş durumda. Merkez Bankasının rezervleri zaten erimişti. Salgın öncesinde genç işsizlik yüzde 27’yi bulmuştu” dedi.