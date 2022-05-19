Samanyolu Haber /Politika / Ali Babacan'dan bir ilk /19 Mayıs 2022 00:55

Ali Babacan'dan bir ilk

Yeni sosyal medya türü metaverse üzerinden bir miting yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, teknolojideki gelişmelere dikkat çeken ifadeler kullandı. Babacan konuşmasında, "Ülke olarak boşa geçirdiğimiz her bir dakika bizi dünya ile yarışta daha da geri sıralara itiyor." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin düzenlediği metaverse mitinginde yaptığı konuşmada "Ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesini istiyorsak dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Babacan, partisinin metaverse yoluyla düzenlenen mitinginde konuştu.

Metaversedeki ilk siyasi mitingi gerçekleştirdiklerini dile getiren Babacan, NFT (Nitelikli Fikri Tapu) hediyesi veren ilk siyasi parti olduklarını ifade etti.

Babacan, metaverse üzerinde genel merkez binası satın alan ilk siyasi partinin de DEVA Partisi olduğunu belirterek, "Metaverse'ü bugün hep beraber Devaverse yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Boşa geçirdiğimiz her bir dakika bizi dünya ile yarışta daha da geri sıralara itiyor'

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini ifade eden Babacan, "Ülke olarak boşa geçirdiğimiz her bir dakika bizi dünya ile yarışta daha da geri sıralara itiyor. Oysa ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesini istiyorsak dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız" diye konuştu.


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