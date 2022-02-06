Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan cemevi çıkışı: Elektrik faturası hazine tarafından karşılanmalıdır /06 Şubat 2022 12:55

Babacan'dan cemevi çıkışı: Elektrik faturası hazine tarafından karşılanmalıdır

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Garip Dede Cemevi'ne gelen elektrik faturasının hazine tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, "Şu anki uygulama ayrımcılıktır" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Garip Dede Cemevi’ne gelene 30 bin TL elektrik faturasının hazine tarafından karşılanması gerektiğini açıkladı. Babacan, cemevine yapılan uygulamanın ayrımcılık olduğunu belirtti.

Babacan, eylül ayı içerisinde Garip Dede Cemevi’ni ziyaret ettiğini belirterek, “Garip Dede Cemevini geçtiğimiz ay ziyaret etmiştim. Kendilerine bu ay fahiş bir elektrik faturası geldiğini öğrendim. Cemevlerinin elektrik gideri hazine tarafından karşılanmalıdır. Şu andaki uygulama ayrımcılıktır.” dedi.

İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Cemevi’ne 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğal gaz faturası geldi. CK Boğaziçi Elektrik tarafından düzenlenen elektrik faturasının ‘tüketici grubu/sınıfı’ kategorisinde ‘ticarethane tarifesi’ yazdığı görüldü.

Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Garip Dede Dergâhı Vakfı Başkanı Celal Fırat, cemevlerinin ‘ticarethane’ sayılarak dergahlarına gönderilen 30 bin liralık elektrik faturasına tepki gösterdi. Fırat, “Türkiye’de gerçekten Alevilere yapılan bu muameleyi bir zül olarak görüyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkedeki eşit yurttaşlık felsefesindeki herkesin buna tepki koyması lazım. Esasında bizim meselemiz bir fatura meselesi değil, bu bir hak arayışı meselesi. Devlet her anlamda bizi eşit yurttaş olarak görmüyor” dedi.

Boğaziçi Elektrik Firması tarafından Cemevi’ni ticarethane tarifesinden fatura kesilmişti.
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