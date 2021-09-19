Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan Cumhur İttifakı açıklaması /19 Eylül 2021 08:52

Babacan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Cumhur İttifakı'nda yer almayacağının kesin olduğunu belirtirken Millet İttifakı'nda olmak konusunda da bir karar vermediklerini dile getirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe kongresi için geldiği Trabzon’un Yomra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Babacan, kahvehane ziyareti sırasında bir yurttaşın “Cumhur İttifakı’nda mı yer alacaksınız, Millet İttifakı’nda mı?” sorusunu “Kesin olan bir şey varsa, Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımızdır. Orası kesin. Ama yalnız başımıza mı yürürüz, Millet İttifakı’nda mı yer alırız, başka bir ittifak oluşur ve o ittifaka mı bakarız, henüz bir kararımız yok. Biz parlamenter sistem istiyoruz. Parlamenter sistem isteyen diğer partilerle görüşüyoruz" diyerek yanıtladı.

Parlamenter sistem isteyen muhalefet partilerine “Parlamenter sistem isteyen partilerin dört, beş, altı sistemle yola çıkması yanlış. Bu partilerin oturup konuşması ve nasıl bir sistem istedikleri konusunda uzlaşmaları lazım. Bunu kamuoyuna açıklamak lazım ki millet bilsin. Parlamenter sistem dediğimiz nedir? Karın doyurur mu, açlığı giderir mi, işe yarar mı?" diye seslenen Babacan, "Bizim çalışmalarımız bu yönde başlamış durumda. Diğer siyasi partilerle konuşuyoruz" dedi.
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