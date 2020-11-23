Babacan'dan damada: Ortadan kaybolan zat

Babacan, hükümetin Rusya’dan aldığı S-400’ler için de “Bunlar ne yaptılar gittiler S-400'lere milyarlarca dolar verdiler şimdi kapağını açamıyorlar. Bu mu dış politika, bu mu diplomasi?” ifadelerini kullandı.







Partisinin 1. Olağan Yalova İl Kongresi'nde konuşan Babacan’ın öne çıkan ifadeleri şöyle:





"BAKTIK Kİ SON İKİ HAFTADA..."





"Çok ilginç günlerden geçmekteyiz. Biz konuşuyoruz iktidar sözlerimizi tekrar ediyor biz de şaşkınlıkla izliyoruz. Biz ekonominin temeli adalettir, hukuktur diyorduk dün cumhurbaşkanı aynısını tekrar etti. Senelerdir tek adamcılık oynayanlar baktık son iki haftadır kadro ifadelerini kullanmaya başladı. Yargıya talimat veren kendileri değil gibi şimdi bağımsız yargıdan bahsetmeye başladılar. AB'ye çatan kendileri değilmiş gibi yine birkaç gün önce 'Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyoruz' dediler. Biz ısrarla dış politikada kavgayla olmaz dedik onlar kavga etmeye devam ettiler şimdi de çıkmışlar diplomasiyle çözülemeyecek sorunun olmadığını düşünüyoruz diyorlar.





"U DÖNÜŞÜ VAR AMA LAFTA"





İki haftadır ciddi bir u dönüşü var tabi lafta. Bu nasıl bir u dönüşü bu nasıl hızlı bir dümen kırma bakacağız. Her türlü yanlışı yap, bu ülkeyi zarara sok, bu millete bedel ödet sonra u dönüşü yap. O kadar kolay değil iş.





"S-400'LERİN KAPAĞINI AÇAMIYORLAR"





Bunlar ne yaptılar gittiler S-400'lere milyarlarca dolar verdiler şimdi kapağını açamıyorlar. Bu mu dış politika bu mu diplomasi. Bu büyük ülke sizin deneme tahtanız değil hele hele denet laboratuvarınız değil, millet kobayınız da değil. Dene yanıl dene yanıl metot bu. İşte ders almazsanız ülkenin ne hale düştüğünü görüyorsunuz. Bu millet artık sizin beş adım geri bir adım ileri yönteminizden de bıktı.





Yargıyla başlayın, mesela telefonla talimat vermeyin artık yargıya, madem ifade özgürlüğü önemli sizi eleştiren herkese dava açmayın. İfade ve basın özgürlüğünü kullandığı için önce şu an cezaevinde kim var kim yoksa serbest bırakın. Tek bir dilekçeyle 10 dakika sürer.





AB demeye başladınız ya... Şu anda kamu ihaleleri mevzuatını AB standartlarına getirebilirsiniz. AB'de 28 ülke bu kamu alımları mevzuatını uyguluyor.





"ORTADAN KAYBOLAN ZAT"





Tüm kurumların Sayıştay denetimlerine açmak da samimiyet testidir. Varlık Fonu niye Sayıştay denetimine tabii değil. Neden bu fonu hiç kimse denetleyemez dediniz? Neden fonun başına kendinizi atadınız? Başkan yardımcısı kim? Ortadan kaybolan zat. Şeffaf olun, bu milletin parasının her kuruşunun hesabını verin, açık olun, doğru hesaptan kaçmaz. Varlık Fonu'nu Sayıştay denetlemesine açın. Bu ülke bu duruma düştüyse bunun sebebi bu kötü yönetimdir.





Ehliyeti, liyakati, akraba kayırmacılığı yaptığınız için bu ülke bu hale düştü. Birkaç bürokrat atamasıyla, en yakın akrabayı ortadan kaybettirmekle bu yanlışı ortadan kaldıramazsınız. Şu andaki yönetim sanki iktidara yeni gelmiş gibi konuşmaya başladı, sanki yönetenler başkaydı. Şunu yapacağız, bunu yapacağız dedikleri de önceki yaptıklarının tam zıttı.





Ülkemiz çok karanlık günlerden geçti, çok acılı günler yaşadı. 2001 ekonomik krizini hatırlayın. Adaletsizlikler devlet politikası haline gelmişti, hukuk, demokrasi ayaklar altındaydı ve ülke derin bir ekonomik kriz içerisindeydi. Mafyaların, çetelerin sokakta olduğu insanların ötekileştirildiği günlerdi onlar. İnsan bugünden geçmişe bakınca hayret ediyor gerçek dışı geliyor. İşte ben bu nedenle ülkemizin o dönemde içinde bulunduğu karanlığa karşı siyasete girip mücadele ettim. Ben ve arkadaşlarım ülkemizin itibarını artırdık, fakat bugünkü Türkiye bizim hayalimizden çok farklı bir noktaya geldi. Bugün eleştiren, muhalefet eden herkes cezaevine gönderiliyor."