Babacan'dan dikkat çeken paylaşım

Twitter manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle AKP'li 7 bin 340 hesabı kapattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yılın başlarında Türkiye içindeki kullanıcıları hedef alan ve koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcı ağının tespit edildiği belirtilerek, “Bu ağın teknik göstergeleri ve davranışları hakkında yaptığımız analiz neticesinde sahte ve ele geçirilmiş hesapların AKP lehine siyasi söylemlerin yayılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için güçlü destek sergilediği görüldü. Bugün 7 bin 340 hesabı arşive ifşa ediyoruz” denildi.







DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li hesapların kapatılmasını "utanç verici" olarak yorumlayarak 20 Nisan'da Cumhuriyet'e verdiği "Türkiye trollerle yönetilmeyi hak etmiyor" demecini paylaştı.





Babacan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Twitter bugün Türkiye'de 7.340 hesabı kapattı.Utanç verici bir haber. #TürkiyeTrollerleYönetilemez demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.