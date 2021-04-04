Samanyolu Haber /Politika / Babacan'dan 'emekli generaller' açıklaması: Tarihimizin utanç sayfaları... /04 Nisan 2021 19:11

Babacan'dan 'emekli generaller' açıklaması: Tarihimizin utanç sayfaları...

Emekli generallerin yaptığı açıklama konusunda bir yorum da Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin, "Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından 104 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisine ilişkin açıklama yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir. İktidarın, sürekli 'düşman' belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir."
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