Babacan'dan Erdoğan’a: Bu mu iyi günler, daha ne getireceksiniz başımıza?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasının açılışını gerçekleştirmek üzere gittiği Bursa’da gündemi değerlendirdi.





‘SALDIRI OLURSA SORUMLUSU ERDOĞAN’DIR’





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik ‘bunlar daha iyi günleriniz’ sözlerini de eleştiren Babacan, “Devlet vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu. Öyle bir hale geldi ki memleket, devletin başındaki cumhurbaşkanı siyasi rakibi gördüğü bir genel başkanı tehdit ediyor. ‘Bunlar daha iyi günler’ diyor. Çarşamba günkü ifadelerinden sonra Türkiye’de eğer siyasi şiddet olursa, sokak şiddeti olursa, eğer herhangi bir partinin üst düzey yöneticisine, herhangi bir partinin genel başkanına sokak ortasında saldırı olursa bunun sorumlusu bizzat Sayın Erdoğan’ın kendisidir” dedi.





‘KRİZLERİN ORTAĞI, ÇETE LİDERİNE ‘DAVA ARKADAŞIM’ DİYOR’





“Sayın Erdoğan, bugünlerin nesi iyi Allah aşkına?” diye soran Babacan “Z raporu”nu şöyle açıkladı:

“Çete liderleri özel afla serbest bırakılıyor. O çete liderleri tüm muhalefet liderlerini, gazetecileri, aydınları alenen tehdit ediyor. Krizlerin ortağı Bahçeli çete liderini koruyup kolluyor, ‘dava arkadaşım’ diyor. Mafyalar, illegal örgütlenmeler âdeta bölge bölge ülkedeki suç alanlarını, rantı paylaşıyor. Geçmişte Erdoğan’ın posterleriyle Rize’de mitingler yapan suç örgütü lideri siyasetçilerin, bürokratların ve gazetecilerin içinde olduğu vahim iddialarda bulunuyor.”





‘DAHA NE GETİRECEKSİNİZ BAŞIMIZA?’





Türk Lirasının en kıymetsiz günleri yaşadığını belirten Babacan, “Lafa gelince milliliği, yerliliği de başkasına bırakmıyorlar. Ülkenin milli, yerli parasını pul etmek mi millilik, yerlilik? Ev gençleri var, iş bulamıyorlar. Yoksulluk intiharları haberleri alıyoruz. Sayın Erdoğan, bu mu ‘iyi günler’ dediğiniz? Daha ne getireceksiniz başımıza?” diye seslendi.





‘GEÇİLEMEYEN YOLLAR İÇİN ÖDENEN PARA 31 MİLYAR TL’

Pandemi döneminde vatandaşa doğrudan destek için bütçeden ayrılan paranın sadece 15 milyar lira olduğuna dikkat çeken Babacan, “Geçilmeyen köprüler, kullanılmayan otoyollar, uçakların inmediği havaalanları için ödedikleri para sadece bu yılın bütçesinde 31 milyar lira. O da eski kurla. Bugünün kuruyla çarpsanız çok daha fazla tutacak. Yıl sonu geldiğinde 31 milyar bütçe de yetmeyecek. 11 tane bütçe yapmış kardeşiniz olarak bütçenin az çok nereye gidebileceğini görebiliyorum” dedi.

‘BUGÜNE KADAR NİYE BEKLEDİNİZ?’

Babacan pandemi sürecinin yönetimini de değerlendirdi: “Artık aşısı olan bir hastalık Türkiye’de hâlâ etkili. Aşı zamanlıca tedarik edilmediği için vatandaşlarımız ölüyor. Şimdi Biontech ile imza attılar. Bugüne kadar ne beklediniz? Niye beklediniz?”



