Samanyolu Haber /Ekonomi / Babacan'dan Erdoğan'a kritik soru /27 Ekim 2020 12:32

Babacan'dan Erdoğan'a kritik soru

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fransız mallarına karşı boykot" çağrısına eski yardımcısı Ali Babacan çarpıcı bir soru ile cevap verdi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına mukabil, “Türkiye’de üretilen Fransız markalı ürünler var. Onları da mı boykot edeceğiz? Orada bizim vatandaşlarımız çalışıyor.” dedi.

Karar TV’de "Gündem Özel" programında Elif Çakır ve Taha Akyol’un sorularını cevaplandıran Babacan, küresel ekonomide hiçbir ürünün sadece bir ülkenin malı olmadığına dikkati çekti. 

YARIN JAPONYA İLE İLİŞKİLER BOZULUNCA NE OLACAK?

Babacan, şöyle devam etti: “O ürünün içinde pek çok ülkeden girdiler vardır. Diyelim ki bir gün Japonya ile ilişkiler bozuldu ve ürünlerini boykot çağrısı yaptık. Bir Japon otomobil üreticisinin dünyadaki en büyük fabrikalarından birisi Türkiye’de. Çok önemli bir yerli katkı. Bunu nasıl yapacaksınız?" 

"Hangi ürün olursa olsun o üründe daha çok yerli katma değer oluşması önemlidir." diyen Babacan, "Daha çok bizim insanımızın emeği olsun, daha çok bizim teknolojimiz olsun, bizim kaynaklarımız kullanılsın. Onun haricindekiler tamamen hikâye.” dedi.
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