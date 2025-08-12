Babacan'dan Erdoğan'a 'sanal kumar' tepkisi: Mücadeleye arkadaşlarınızdan başlayın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevrimiçi kumar ve bahis bağımlılığına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın, "Yeşilayımızın son verileri, çevrimiçi kumar ve bahis bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinin önüne geçtiğini gösteriyor. Hükumet olarak... bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz" sözlerine karşılık Babacan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.





Babacan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aylardır söylüyorum, geç de olsa farkına varmışsınız. Mücadeleye bizzat sizin verdiğiniz lisansla sanal kumar ve bahis oynatan arkadaşlarınızın sitelerinden mi başlasanız acaba?” ifadelerini kullandı. Babacan, sorunun çözümünün bizzat hükümetin elinde olduğunu vurgulayarak, “Hemen bu gece tek bir imzayla bu sitelerin fişlerini çekip işlerini bitirebilirsiniz. Yetki sizde. Geç kaldığınız her gün binlerce ailede facia yaşanıyor” şeklinde konuştu.







