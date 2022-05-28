Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan flaş Erdoğan açıklaması: Dinlerken kulaklarıma inanamadım /28 Mayıs 2022 19:32

Babacan'dan flaş Erdoğan açıklaması: Dinlerken kulaklarıma inanamadım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vicdansızlık yapmayın, bu ülkede aç falan yok" sözlerine tepki gösterdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Başakşehir İlçe Kongresi'nde konuştu.

Babacan, Erdoğan'ın "Vicdansızlık yapmayın, bu ülkede aç falan yok" sözlerine "Dinlerken kulaklarıma inanamadım, tekrar dinledim. Aç kaldık diyenlere ‘Vicdansızlık yapma, dürüst ol’ diyor. Aç yatan insana ‘Sen aç değilsin’ diyor. Üstüne de hakaret ediyor. Yahu arkadaş, sen gel de şu üniversite yurtlarında bir kap çorbayla öğün geçiştirmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize açlığı bir sor bakalım. Beştepe'den ahkam kesmek kolay" diyerek tepki gösterdi.

'AÇ YATANA 'SEN AÇ DEĞİLSİN' DİYORLAR'
Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Zannediyorlar ki ‘DEVA Partisi’ne salon vermezsek kongrelerini yapamayacaklar’. Rüyanızda görürsünüz. Hiçbir yer vermeseler gider park alanında toplanırız, on binleri toplar kongremizi yaparız. Dik duracağız.

Erdoğan çıktı ne dedi? Dinlerken kulaklarıma inanamadım, tekrar dinledim. Aç kaldık diyenlere ‘Vicdansızlık yapma, dürüst ol’ diyor. Aç yatan insana ‘Sen aç değilsin’ diyor. Üstüne de hakaret ediyor. Yahu arkadaş, sen gel de şu üniversite yurtlarında bir kap çorbayla öğün geçiştirmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize açlığı bir sor bakalım. Ayda 2500 lira maaşla geçinmeye çalışan, ekmek kuyruklarında bekleyen emeklilerimize bir sor bakalım. Beştepe’den ahkam kesmek kolay. İşsiz kalan, borcu borçla kapatmaya çalışan vatandaşlarımıza açlığı bir sor.
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