Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan Gergerlioğlu'na destek telefonu /17 Mart 2021 18:25

Babacan'dan Gergerlioğlu'na destek telefonu

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan destek geldi. Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak destek mesajı iletti.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine dair HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak destek mesajı verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla aradı.

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan bilgilendirmede görüşmede, halk iradesinin hukuksuz yöntemlerle gasp edilmesinin demokrasiye aykırı olduğu yönünde değerlendirme yapıldı.

Görüşmede, bu yöntemin ülkeye zarar verdiği ifade edildi. Babacan’ın ayrıca, “Arkadaşımız, milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu Meclis’te. Biz de sizin yanınızdayız. Bu haksız kararı kuvvetli bir şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi. 
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