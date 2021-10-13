Samanyolu Haber /Politika / Babacan 'havuz medyası'na alternatif gazete çıkardı /13 Ekim 2021 11:14

Babacan 'havuz medyası'na alternatif gazete çıkardı

DEVA Partisi, genel başkan Ali Babacan'ın hedef alındığı 'Çamur' adlı gazete ile iktidara yakın medyayı ti'ye aldı.

SHABER3.COM

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) iktidara yakın medyayı tiye alan bir paylaşım yaptı.

DEVA'nın sosyal medya hesabından "Partili medyaya bizden küçük bir destek" başlığıyla paylaşılan "Çamur" isimli 'sanal gazetede' manşette 'Babacan yine abarttı' başlığıyla bir haber yer aldı.

Haberde, DEVA Partisi lideri Babacan'ın fahiş kira artışları ve yurt yetersizliği konularında 'asılsız ve abartılı söylemlerini' tekrar ettiği belirtildi.

Gazetedeki diğer haberlerin başlıkları da iktidar medyasında sık kullanılan ifadeler ve kalıplar kullanılarak verildi:

'Sen kimin maşasısın?' 'DEVA'nın arkasında kimler var?' 'Babacan'dan skandal paylaşım', 'Babacan yine kışkırttı'


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