Babacan 'havuz medyası'na alternatif gazete çıkardı

'Sen kimin maşasısın?' 'DEVA'nın arkasında kimler var?' 'Babacan'dan skandal paylaşım', 'Babacan yine kışkırttı'









Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) iktidara yakın medyayı tiye alan bir paylaşım yaptı.DEVA'nın sosyal medya hesabından "Partili medyaya bizden küçük bir destek" başlığıyla paylaşılan "Çamur" isimli 'sanal gazetede' manşette 'Babacan yine abarttı' başlığıyla bir haber yer aldı.Haberde, DEVA Partisi lideri Babacan'ın fahiş kira artışları ve yurt yetersizliği konularında 'asılsız ve abartılı söylemlerini' tekrar ettiği belirtildi.Gazetedeki diğer haberlerin başlıkları da iktidar medyasında sık kullanılan ifadeler ve kalıplar kullanılarak verildi: