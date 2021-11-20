Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan 'helalleşme' açıklaması: Her kavganın bir barışı vardır /20 Kasım 2021 20:48

Babacan'dan 'helalleşme' açıklaması: Her kavganın bir barışı vardır

Siyasette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısının yankıları sürerken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek veren Babacan "Her kavganın da bir barışı vardır" ifadelerini kullandı.

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Ali Babacan partisinin Sivas İl Kongresi'nde konuştu. Açıklamaları ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını akıllara getiren Babacan şöyle konuştu: 

 “Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O eski günlerdeki gibi askerin parmak salladığı, bürokrasinin siyasetin üzerinde gölge irade ilan ettiği, yargının kendisini yürütmenin yerine koyduğu günler olmayacak.Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir Türkiye’ye, asla bir daha izin vermeyeceğiz. Türkiye’yi asla öfkeye teslim etmeyeceğiz. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı ve her kavganın da bir barışı vardır.

AK Parti’ye destek veren vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç kaygınız, korkunuz olmasın. Kazanılmış haklarınızın, helal lokmalarınızın güvencesiyiz. Marjinal bir grup var. Daha muhalefetteyken parmak sallıyorlar, görüyoruz. Merak etmeyin, bu devirler artık bitti.”
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