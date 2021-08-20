Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan hükümete Buğra Kavuncu çağrısı /20 Ağustos 2021 21:45

Babacan'dan hükümete Buğra Kavuncu çağrısı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik yumruklu saldırıyı kınayan bir mesaj paylaşan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıya ilişkin, "İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik yumruklu saldırıyı kınadı. AKP iktidarına tepki gösteren Babacan, "İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir" diye yazdı.

Babacan’ın Twitter'dan yayımladığı mesajı şöyle:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya karşı gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir."

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