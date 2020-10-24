Babacan'dan hükümete tepki

"Bu nasıl hukuk" sorusunu yönelten Babacan, kongrede yaptığı konuşmada, "Anons çalışması yapılıyordu, gürültü kirliliği yapıyorsunuz diyerek engellediler. İktidar partisinin anonslarına ise ses yok. Sözleşmeleri yapılmış tanıtım çalışmaları son dakika iptal ediliyor. Fark ne biliyor musunuz? Bir partinin genel başkanının aynı zamanda Cumhurbaşkanı olması. Sistem sorunu var. Hukuk devletinde böyle bir şey olur mu? Bir sözleşme hukuku varsa bunun çiğnenmesi lazım" ifadelerini kullandı.







İsim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren Babacan şunları söyledi:





"Tarafsızlık üzerine yemin etmiş bir devlet başkanı bunları yapamaz. Türkiye demokrasisine daha fazla zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur. Herkes hukuka bağlı olmak zorundadır. Aksi halde bu ülkede istikrardan bahsedilemez. Bu ülkede yatırımlardan bahsedilemez."





Babacan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:





"Biz DEVA Partisi olarak eğitimde öncelikle fırsat eşitliğini, adaleti ve insanı merkeze alacağız. Türkiye'nin doğusu ile batısı, şehirleriyle köyleri arasındaki eğitim farkını azaltmak için canla başla çalışacağız. Sadece parası olan değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız.





Eğitimi üç yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın erken yaşlarda doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi uygulayacağız. O çağı geçirdiğiniz zaman, o çağda kapabilecekleri bazı şeyleri çocuklar ileride kapamıyor, anlayamıyor ve o fırsatı kaçırmış oluyorsunuz. Dil eğitimini ana sınıftan itibaren çocuklarımıza sunacağız. İlkokulda da dil eğitimi yoğun şekilde devam edecek. Biz çocuklarımıza ezberlemeyi, ezberlediklerini tekrar etmeyi değil sorgulamayı öğreteceğiz.





28 Şubat’ta hor görülen kesimler, aynı adaletsizliklerin başkaları tarafından yaşanmasını istemediler. O adil insanların aile meclislerinde, mahalle kahvelerinde, komşularıyla baş başa verdiklerinde bunları konuştuklarını biliyorum.





Malatya kongremizin hazırlıkları engellendi. Pankartlarımızı indirildi, bilboardlarımız söküldü, LED yayınları durduruldu. Bunu yapanlar kimden güç aldı? Kendi seslerinden başkasının sesini duymak istemiyorlar.





Vatandaşlarımızın inanç ekseninde hak ve özgürlük taleplerini adalet temelinde karşılayacağız.





Alevi vatandaşlarımızın başta Cem Evlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarını çözeceğiz.





8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, orta direğin ülkemizi ayakta tutacağına inanıyordu. Bugün orta direk yıkılıyor. Hükûmet ülkenin kurumlarını yerle bir ettiği için orta direk yıkılıyor!





Eskiden Türkiye arabuluculuk yapardı, hakemlik yapardı. Şimdi kimsenin güvenmediği bir ülke olduk. Herkesin şüphe duyduğu bir Türkiye var atık. DEVA Partisi, dış politikada sözümüzün gücünü arttıracak. Kavgadan beslenmeyeceğiz. Konuştuğumuzda tüm dünya Türkiye’nin sözüne kulak kabartacak.





Kendi fikrine benzeyen, tornadan çıkan çocuklar ve gençler yetiştirmenin derdine düştüler. Kendilerine benzeyen, kendileri gibi tornadan çıkmış bir nesil itiyorlar. Adeta toplum mühendisliğinin izlerini görüyoruz.





Eğitimde parası olanla olmayanlar arasında hiç bu kadar fırsat eşitsizliği olmamıştır.





Sadece parası olanın değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız. Eğitimi üç yaşında başlatacağız. Dil eğitimini anasınıfından itibaren çocuklarımıza sunacağız.





Soru soran, tweet attığı için gözaltına alınan bir nesil istemiyoruz. Gençler tweet atmaktan korkuyoruz diyorlar. 280 karakterden, klavyeden korkan bir devlet anlayışına nasıl saptınız?





Soru soran, sorgulayan bir nesil istiyoruz. Çağdaş dünyanın temelinde eleştirel düşünce yatar. Yeni nesil sizin tek tip, tek kalıp yaklaşımınıza isyan ediyor."