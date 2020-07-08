Babacan'dan ilginç 17/25 çıkışı: Minik darbeydi, fakat dosyalar tekrar açılmalı

Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını cevaplayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları söyledi: "(17/25 2013 soruşturmaları) Yargı ve polis teşkilatına nüfuz etmiş bir grubun belli dosyaları uzun zamanca bekleterek o günkü iktidara yönelik minik bir darbe teşebbüsüydü. Ancak o dosyaların bir noktada tekrar incelenmesinde de bir fayda görürüm doğrusu.”





“YARGI SİYASİ ETKİ ALTINDA”





“Bugün yargının siyasi etki altında olduğu çok açık. Türkiye’de güçler ayrılığı değil güçler birliği var. TBMM’nin yürütme erkini denetleyebilmesi lazım ama bugün böyle bir şeye cesaret etmeleri mümkün değil.” diyen Ali Babacan, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’inle ilgili soruya da “Yasa ya da anayasada yapılan bir değişikliğin dönemin hükûmet başkanının iradesi dışında olamaz.” tespitinde bulundu.





“ALLAH’IN LÜTFU İFADESİ BİLE KULLANILDI”





“15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Türkiye’de çok farklı bir ortam oluştu. "Allah’ın lütfu" ifadesi bile kullanıldı, o ortam istismar edildi.” diyen Babacan, “Darbeyi planlayan, teşebbüs eden kim varsa ağır cezalar almalı ki bir daha askeri darbeler gündeme gelmesin, ancak haksız yargılamalar da oldu.” diye konuştu.





“İÇKİLERDEKİ VERGİ KOPMUŞ GİTMİŞ DURUMDA”







Yeni gelen Özel Tüketim Vergileriyle (ÖTV) ilgili soruyu da cevaplayan Babacan “Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye’de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor” dedi.