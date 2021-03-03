Babacan'dan İnsan Hakları Eylem Planı'na ağır eleştiri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklar üzerinden eski partisi AKP'yi sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı yetersiz bulduğunu açıklayan Babacan "Temel adaletsizlikleri halının altına süpürerek pisliği temizleyemezsiniz” dedi.







Babacan, Erdoğan’ı şiir okuduğu için mağdur edenlerin isimlerinin tarihin utanç sayfalarına yazıldığını belirterek, “Bugün de tweet attı diye gençleri hapse atanların, Gazi Meclisimizden herkese tehditler savuranların, çeteleri ve mafyayı piyasaya sürenlerin, düzmece iddianameler yazanların yeri de o utanç sayfaları olacak. Hiçbir baskı ilelebet sürmedi, bugünleri de sona erdireceğiz.” dedi.





Babacan, partisinin 2. İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Babacan, konuşmasında ülke gündemindeki konuları değerlendirdi. İnsan Hakları Eylem Planı’nda bazı teknik iyileştirmelerin olduğunu belirten Babacan “Genel yargı düzenlemelerine yönelik pozitif algılanacak çalışmalar var. Olumlu yönde atılan her adımı cesaretlendireceğiz. Bu planın uygulamasını da yakından izleyeceğiz. Fakat aylardır sıraladığımız hak gasplarına dair tek bir cümle yok. Temel adaletsizlikleri halının altına süpürerek pisliği temizleyemezsiniz” dedi.





"İNSANLIK BUNLARI BİN SENE ÖNCE HALLETTİ"





“Hükümet yargıya telefon açmaktan, talimat vermekten vazgeçiyor’ cümlesini duydunuz mu?” diye soran Babacan, “Bunun için reforma gerek yok, zaten Anayasa var. Ancak kendisini Anayasaya bağlı görmüyor. Açıklanan paketin girişinde masumiyet karinesi, ayrımcılık yasağı, hukuk güvenliği demişler. İnsanlık bunları bin sene önce halletti. Bu ilkeler, bizim imzamız olan uluslararası sözleşmelerde de Anayasamızda da yazıyor. Kimse kimseyle dalga geçmesin” diye konuştu.





"PARASIYLA DEĞİL Mİ KARDEŞİM DEYİP HAKKI EZİP GEÇECEKLER"





İnsan Hakları Eylem Planı’nda İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kurulmasının da bulunduğunu ifade eden Babacan, “Parasıyla değil mi kardeşim’ deyip, hakkı ezip geçmektir bu. ‘Basarız parasını’ anlayışıyla insan haklarına yaklaşamazsınız. Her gün insan onurunu çiğneyen bir zihniyetin açıklayacağı plan da bu kadar olur.” şeklinde konuştu.





“İnsan haklarında felaket tabloyu yaratanlara sesleniyorum” diyen Babacan, şöyle devam etti: “Siz Türkiye’yi yeniden işkenceyle anılan ülke haline getirdiniz. Çıplak arama iddialarına ciddiyetsize yaklaştınız. KHK marifetiyle çok sayıda suçsuz insanı açlıkla sınadınız. Siz hukuku katlettiniz” dedi.





"TARİHİN UTANÇ SAYFASINDA YERLERİNİ ALACAKLAR"





Erdoğan’ı şiir okuduğu için mağdur edenlerin isimlerinin tarihin utanç sayfalarına yazıldığını vurgulayan Babacan, şunları söyledi: “28 Şubat bin yıl sürmedi. Bugün de tweet attı diye gençleri hapse atanların, Gazi Meclisimizden herkese tehditler savuranların, çeteleri ve mafyayı piyasaya sürenlerin, düzmece iddianameler yazanların yeri de o utanç sayfaları olacak. Hiçbir baskı ilelebet sürmedi, bugünleri de sona erdireceğiz.”





"MERKEZ BANKASI’NIN KASASINDA EKSİK 45 MİLYAR VAR"





Babacan, Merkez Bankası revervlerini eksi 45 milyar dolara düşürülmesiyle ilgili yöntemlerin açıklanmadığına işaret ederek, “Geçen hafta bir iddia ortaya attılar. ‘Ekonomi yönetimi çok başarılı, Merkez Bankası çok kâr etti’ dediler. Bakkal çırağı bunlara güler geçer. Merkez Bankası nasıl kâr eder? Para üretir, piyasaya verdiği borç üzerinden faiz alır. Rezervindeki dövizi satar, alış satış fiyat farkından kâr eder. Yani Merkez Bankası’nın ettiği kâr, vatandaşlarımızın ödediği faizdir. Biz milletimizden çok faiz aldık diyorlar. Kârın bir kısmı da 130 milyar dolarlık rezerv satışından geldi. Hazırdaki dövizi satıp kâr diye övünmek hangi akla hizmet? Tam bir mirasyedi zihniyeti. Babasından kalan mirası satıp, eline geçen parayı çevresine ‘Çok para kazandım’ diye göstermeye benzer. Merkez Bankası’nın kârı milletin ödediği faiz ve mirasyedilerin sattığı dövizden ibarettir.” dedi.



