Babacan'dan kritik görüşme

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden 16 Temmuz'da istifa eden ve Ahmet Davutoğlu gibi yeni bir parti kurmak için kolları sıvayan Ali Babacan'ın farklı Kürt çevreleriyle görüşmeleri sürüyor.





Babacan, Hakkı Savunanlar Platformu'ndan isimlerle de bir araya geldi.





Babacan daha önce akademisyen Mesut Yeğen, Vahap Çoşkun, eski Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, eski İnsan Hakları Derneği Başkanı Yusuf Alataş, eski Diyarbakır Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş ve avukat Sertaç Bucak gibi isimlerle görüşmüştü.





BABACAN'IN OFİSİNDE 1 SAAT 15 DAKİKALIK GÖRÜŞME





Kendilerini "dindar Kürtler" diye tanımlayan Kürtlerin ağırlıkta olduğu Hakkı Savunanlar Platformu üyeleri, Ankara'da Babacan'ın ofisinde 1 saat 15 dakika görüştü. Görüşmede Kürt meselesine dair temel başlıklar müzakere edildi. Heyette 11 kişi yer aldı.





Hakkı Savunanlar Platformu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Meslek Edindirme Kursları'nda (İSMEK) Kürtçe kurs müzakerelerini yürütmüştü.





Ocak ayında kuracağı partinin resmi müracaatını yapmaya hazırlanan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, diğer taraftan toplumun farklı kesimleri ile istişari görüşmelere devam ediyor.





Babacan'a yeni partinin kurucu isimlerinden biri de eşlik etti.





Görüşmeye katılan ve "balıkçı" lakabıyla tanınan ve bir dönem AKP'ye Kürt meselinde danışmanlık yapan İlhami Işık T24'e verdiği mülakatta, Kürtlerin Babacan'ın partisine yönelik kredisinin daha yüksek olduğunu söyledi.





"BABACAN PARTİYİ KURDUKTAN SONRA DAHA NET İFADELER KULLANACAK"





Babacan'ın partiyi kurmasının akabinde Kürt meselesinde daha net ifadeler kullanacağını vurgulayan, "Babacan Kürt sorunundaki politikasını yola çıktıkları kadrolarla karar verecek." dedi.





Kürtlerin dünyada yakaladığı meşru pozisyonun Türkiye siyasetine de yansıyacağını belirten Işık, "Bu iktidarın alternatifi olan herkes Kürt meselesinde pozitif olmak zorunda." diye konuştu.