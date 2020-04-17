Samanyolu Haber /Politika / Babacan'dan "küçük ortak" çıkışı /17 Nisan 2020 13:15

Babacan'dan "küçük ortak" çıkışı

Alaattin Çakıcı gibi azılı suçluların tahliyesine imkân veren infaz düzenlemesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından iptal talebi ile Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, özgürlüklerin tamamen ortadan kaldırıldığına işaret ederek infaz düzenlemesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) istekleri doğrultusunda hazırlandığına işaret etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile çıkardığı af kanunu sayesinde azılı suçlular tahliye edildi. 

Kanunun adaletsizliği tescillediğini işaret eden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, isim vermeden Türkiye'nin AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde çıkmaza girdiğini söyledi.  

T24'ten Murat Sabuncu'nun soruların cevaplandıran Babacan, "Yazıktır, Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini ödüyor, bir çıkmaza gidiyor." dedi. 

KÜÇÜK ORTAK İSTEDİĞİNİ ALDI

Meclis'ten geçen İnfaz Kanunu'nu "adaletsiz bir düzenleme" diye nitelendiren Babacan, "İktidarın küçük ortağının (MHP) bu düzenlemeyle ilgili kendilerine özel talepleri olduğu bir gerçek. Bu düzenleme  onların perspektifiyle yapılmış bir düzenleme." ifadelerini kullandı. 

Babacan şunları kaydetti: "Geniş bir perspektiften baktığımızda, insanların özgürlük hakkından, adaletten söz ediyorsak bunun dar parti çıkarlarına, onların yakın çevresinin çıkarlarına yönelik bir düzenleme olması kabul edilemez."
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