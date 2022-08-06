Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: 'Yok demekle bitmiyor' /06 Ağustos 2022 15:58

Babacan'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: 'Yok demekle bitmiyor'

"Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara'dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor" dedi.

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DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve beraberindeki STK başkanları ve muhtarlarla Van, Erciş ilçe merkezindeki bir otelde kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıdan sonra seçim otobüsü ile şehir merkezinden geçen Babacan, halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada çiftçilerin sıkıntısı ve ekonomik sorunlara değindi.

"BU ÜLKEDE SADECE EKONOMİK KRİZİ YOK, KÜRT SORUNU DA VAR"
Babacan, "İlk çözüm planımızın tarım alanında olduğunu açıkladık. Çiftçiye gübre ve yem ücretinin yarısını biz karşılayacağız. Ülke iyi yönetilmiyor. Merkez bankasının arka kapısından 190 milyar doları gizli saklı sattılar. Ondan sonra memleket dövize muhtaç hale geldi. Tarımda toprağı su ile buluşturacağız, başka çaresi yok bunun. Toprak su ile buluştuğunda çiftçinin verimi artıyor. Kanal İstanbul' un üçte biri parasıyla bütün Türkiye'deki sulama alanlarının tamamı bitirilir. Biz her alanda çiftçimizin yanında olacağız. Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara' dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor. Kürt sorunu var mı, yok mu gelin burada Ercişlilere sorun" dedi.

Parti binasının açılışı sırasında Ali Babacan’ın yanına gelen bir kişi, “Dinimize saldıranlar ile birliktesiniz, Zilan katliamında 18 bin vatandaşımızı katleden CHP zihniyeti ile birliktesiniz" diye tepki gösterdi. Babacan ise, "Kardeşim 20- 30 sene öncekiler gibi konuşuyorsun. Sen bir gençleri dinle. Sen bir arkanı dön buradaki gençleri dinle" diye karşılık verdi.
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