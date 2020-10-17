Babacan'dan önemli KHK çıkışı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Erzurum İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, KHK’larla ilgili önemli bir çıkış yaptı. Babacan, son dört senede OHAL gerekçe gösterilerek bir KHK zulmü uygulandığını belirterek, “OHAL KHK’ları ile herkesin ismi tek tek bir kararnameye yazıldı, herkes bir sepete atıldı, işlerine, aşlarına son verildi” dedi.





‘KHK’LILARIN TÜM ZARARLARI TELAFİ EDİLMELİDİR’





KHK ile işine son verilen vatandaşların büyük bir kısmı yargı tarafından aklandığını vurgulayan Babacan, “Bu kişilerin özlük hakları iade edilmelidir. İtibarları iade edilmelidir. Yapılan hukuksuz işlemler nedeniyle maruz kaldıkları tüm zararlar telafi edilmelidir” şeklinde konuştu.

“Güçlü devlet, hiçbir vatandaşını ekmeğe muhtaç bırakmaz” diyen Babacan, “Bağımsız ve tarafsız yargı ‘makamlarınca haklarında kesinleşmiş karar verilmedikçe herkes masumdur” değerlendirmesinde bulundu.