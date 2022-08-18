Babacan'dan 'pabuç bırakmayacağız' mesajı

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte partiler daha aktif bir siyasetin içine girerken, zaman zaman şiddete varan olaylar da yaşanmıyor değil.





Bu duruma değinen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Gerçekçiyiz, nefrete de pabuç bırakmayacağız. Derdimiz prim yapmak değil” dedi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin sığınmacılar ve göç sorununa ilişkin çözüm önerilerini açıkladı. Babacan açıklamasında son dönemde artan nefret kampanyalarını işaret ederek, “Gerçekçiyiz, nefrete de pabuç bırakmayacağız. Derdimiz prim yapmak değil” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin sığınmacılar ve göç sorununa ilişkin çözüm önerilerini açıkladı. Babacan açıklamasında son dönemde artan nefret kampanyalarını işaret ederek, “Gerçekçiyiz, nefrete de pabuç bırakmayacağız. Derdimiz prim yapmak değil” dedi.

Babacan, kurmayları ile birlikte göç ve sığınmacılara yönelik çözüm önerilerini açıkladı. Eylem planı 31 sayfadan oluşurken, 90 ve 360 gün için ayrı ayrı eylem planları yer aldı. Eylem planları toplamda 48 maddeden meydana gelirken, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi birimlerin yapacakları çalışmalar ve yasal düzenlemelere yer verildi.Açıklamada konuşan Babacan, sınırlarda güvenlik adına hiçbir şey kalmadığını söyleyerek, insan kaçakçılığına karşı niyetin ortaya konmasının önemli olduğunu söyledi.Son dönemde başta Zafer Partisi’nin genel başkanı olan Ümit Özdağ ve belirli grupların yürüttüğü nefret kampanyalarına ilişkin de isim vermeden değerlendirmelerde bulundu. Babacan, “Nefrete pabuç bırakmayacağız” dedi.Eylem planında yer alan ifadelerinin uluslararası hukuk terminolojisine uygun olduğunu vurgulayan Babacan, ülkenin menfaatleri dışında kırmızı çizgileri olmadığını ifade etti. Babacan, Şam yönetimi, AB ve ilgili tüm ülkelerle görüşmeye açık olacaklarını ve diplomasi trafiği yürüteceklerini belirtti.