Babacan'dan partinin kuruluş tarihi mesajı

İdlib'de yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin kapıları açmasıyla Avrupa sınırına dayanan göçmenler konusu sadece bölgenin değil dünyanın da gündeminde.







Gelişmeleri yakından takip eden ülkelerden biri de Almanya.





Muhafazakâr Alman vekillerle bir araya gelen Başbakan Merkel, İdlib’deki sıcak çatışmayı durdurmak için Rusya lideri Putin’e dörtlü bir zirve teklif ettiğini ancak Putin’in bu zirveye katılmayı reddettiğini belirtti.





Zirveye Erdoğan ve Macron’un da katılmasını isteyen Merkel, Putin’den aldığı red yanıtını açıkladı. Merkel, İdlib’deki sığınmacı krizini engellemek için bölgede güvenli bölge kurulması gerektiğini de söyledi.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'nın göçmenler için sınır kapılarını açmasını da dün sert bir dille eleştirmişti. Merkel, Suriyeli sığınmacalara ülkelerinde nasıl yardım edilebileceği, İdlib'de ateşkesin nasıl sağlanabileceği ve Türkiye'ye nasıl destek olunabileceği konusunda hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuğunu dile getirmişti.





Merkel, Macron ve Rusya lideri Vladimir Putin'le Türkiye sınırında oluşturulması olası bir güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını belirtmişti. Merkel, Türkiye'nin Avrupa'dan daha fazla destek beklemesini anladığını, ancak bunu mültecilerin üzerinden yapmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.





Sığınmacıların Türkiye'den sınıra gitmesiyle bir çıkmaza girildiğini belirten Merkel, konunun ancak Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının her iki tarafın da kabul edeceği ve hayata geçireceği şekilde yoluna konulmasıyla çözülebileceğini sözlerine ekledi.