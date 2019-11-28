Babacan'ın ekibinden manidar video!

SAMANYOLUHABER- Kurucu üyeleri arasında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 8 Temmuz'da istifa eden Ali Babacan yeni parti çalışmalarına devam ederken medya ekibi de sosyal medyada Babacan'ın eski konuşmalarından kısa videolar paylaşıyor.





En son paylaşılan videoda Babacan adeta Türkiye'nin 2018 yılında niçin ekonomik krize girdiğine cevap veriyor.





BABACAN: KURALLAR NE KADAR HÂKİMSE O ÜLKE O KADAR GÜVENLİ OLUR





İyi işleyen demokrasilerde kurumlar ve kuralların son derece önemli olduğunu belirten Babacan, "Ne kadar kural bazlı bir yönetim varsa, hele hele ekonomide ne kadar çok kuralların hâkim olduğu bir ortam varsa o ülke o kadar öngörülebilir olur, o kadar güvenilir bir ülke olur." ifadelerini kullanıyor.





"Kişiler gelip geçicidir, herkes fanidir." tespitinde bulunana Babacan, "Ancak kurumlar ve kurallar iyi yerleştirilirse işte o ülkelere biz ileri demokrasi diyoruz." diyor.





Yıllar önce sarf ettiği şu sözler Babacan'ın AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yollarını niye ayırdığını özetliyor: "Aynı zamanda o ülkeler ileri ekonomi haline de geliyor. Demokrasi iyi işliyorsa, öngörülebilirlik varsa, hukuk çerçevesi sağlamsa, yargı iyi işliyorsa zaten ekonomi ilerliyor."





UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA TELEVİZYONDA CANLI YAYINA ÇIKTI





Babacan önceki akşam Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın "Teke Tek" isimli programında soruları cevaplandırmıştı.





Babacan program boyunca ekonomiden demokrasiye Türkiye’nin geriye gittiğini belirterek, isim vermeden Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulundu. Babacan'ın "Çocuklarımızın geleceği için kendimi vebal altında hissediyorum." sözleri programa damgasını vurdu.





Babacan, "Yerlilik ve millilik kılıfı altında Türkiye’yi içe kapatma ve içe kapalı bir ülkeyi daha kolay yönetme amacı varsa, bununla mutabık olamayız." demişti.