Babacan'ın eşi ve oğluna Korona teşhisi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Ağustos'ta yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmıştı.





Babacan, şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Covid-19'la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir'in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikâyetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları."





"GÜN İÇİNDE BAZEN DAHA İYİ, BAZEN DAHA BİTKİN OLUYORUZ"





"Tedavimiz evde devam ediyor." diyen Babacan, "Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz, fakat iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum." dedi.





DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ın tedavisi evde devam ediyor.

Hastalık esnasında sağlık çalışanların fedakârlıklarına bir kere daha şahit olduğunu belirten Babacan, "Büyük fedakârlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım." ifadelerini kullandı.



