Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'ın korumaları depremzedeyi tekmeledi mi? /13 Şubat 2023 19:00

Babacan'ın korumaları depremzedeyi tekmeledi mi?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, korumalarının bir depremzedeye tekme attığı iddiasına cevap verdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş ziyareti sırasında korumalarının bir vatandaşa tekme attığı iddiasını yalanladı. 

Babacan, paylaşımına şu notu düştü:

“Bu zor zamanda dahi iftira peşine düşen fırsatçıları Allah’a havale ediyorum. Milletçe acımızı yaşarken iftira peşinde koşan fırsatçılara yanıt vermek zorunda kaldığımız için biz utanıyoruz. Hakikati partimizin genel başkan yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’den dinleyelim.”

Babacan, olaya ilişkin DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in anlattığı detayları sosyal medya hesabında paylaştı.

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