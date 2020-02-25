Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'ın partisi için yeni tarih, İki parti birden tabela asacak /25 Şubat 2020 15:13

Babacan'ın partisi için yeni tarih, İki parti birden tabela asacak

Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni parti, sürekli erteleme haberleri ile gündemde.

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Hemen her gün yeni bir tarih iddiasının ortaya atıldığı Babacan partisi için son kulis, mart ayında kurulacağı yönünde.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, Babacan’ın partisinin 9 ya da 10 Mart’ta kurulacağı ifade ediliyor.

Babacan’a yakın kaynak parti çalışmalarına ilişkin olarak, “Mart’ın ortasına kalmadan her şey ortaya çıkacak. 15 gün içerisinde artık olanı konuşuruz. İçeride çok ciddi plan, program çalışması yapıldı, strateji çalışması yapıldı” değerlendirmesini yapıyor

Babacan’ın partisinin kuruluş tarihi birkaç kez ertelenmişti. Edinilen bilgiye göre Babacan, parti çalışmaları için oluşturulan 24 çalışma grubunun birçoğunu bizzat kendisi takip etmek istedi, bunun da zaman aldığı ifade ediliyor.

Haberde aktarılana göre Babacan’a yakın kaynak, “ertelendi” haberlerine ilişkin de, “Gecikmenin olduğunu düşünmüyorum. Acelesi de yok. Erken seçim ihtimali görmüyoruz. Erken seçim 2022’den önce olmaz” diyor.

Haberde ayrıca Rıfat Serdaroğlu’nun öncülüğünü yaptığı Çoban Ateşi Hareketi'nin de mart ayında parti tabelasını asacağı kaydediliyor.

Buna göre Çoban Ateşi Hareketi, 6 Mart ya da 7 Mart’ta Ankara’da kurucular kuruluyla kampa girecek ve partinin ismi ile müracaat günü kararlaştırılacak.
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