Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'ın partisinde yeni gelişme /21 Aralık 2019 15:42

Babacan'ın partisinde yeni gelişme

AKP Samsun eski Milletvekili ve eski Spor Bakanı Suat Kılıç'ın Ali Babacan'ın kuracağı partiye katılacağı belirtildi. Kılıç'ın yeni partinin Samsun İl Başkanlığını üstleneceği iddiası ise doğrulanmadı.

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Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasının ardından gözler AKP'den doğacak ikinci partiye çevrildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteği ile hareket eden Ali Babacan'ın liderliğinde kurulması beklenen yeni partiye AKP Samsun eski Milletvekili ve eski Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da katılacağı öğrenildi.

Samsun yerel basınında, Suat Kılıç'ın yeni partinin il başkanlığını üstleneceği iddiası yer alırken, Babacan'a yakın kaynaklar konunun henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Kılıç'tan konu ile ilgili şu ana dek herhangi bir açıklama gelmezken, Babacan'ın çalışma ekibi içerisinde yer alan ve yeni partinin kurucuları arasında olması beklenen bir ismin aktardığına göre, Kılıç Babacan öncülüğündeki yeni oluşumda yer alacak. Ancak Samsun İl Başkanlığı yerine partide üst düzey bir noktada görev alması düşünülüyor. 
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