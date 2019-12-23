Babacan'ın partisinde yeni gelişme

Partinin kurucular kurulunda yer alan Uğur, ağustos ayında Babacan hareketini öven açıklamalarda bulunmuş ve, ""Nereden nereye geldi, başarılı belediye başkanlarını anti demokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul’u, Ankara’yı kaybetti. Ben de Babacan’ı takdir ediyorum. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.







Tarafsız Haber Ajansı'nın Yeniçağ Gazetesi'nden aktardığına göre, kurucular kurulunda yer alması kesinleşen Uğur, Balıkesir’de yerel bir medya kuruluşuna verdiği demeçte, 10’ar kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu oluşturulduğunu söyleyerek, “Çalışma gruplarının hazırlayacağı raporlar doğrultusunda partinin politikaları netleşecek. Güçlü ve toplumda karşılık bulan bir parti olacağını düşünüyorum” dedi.





Daha önce Babacan'a verdiği destek açıklamasında Uğur, "Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var. Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor" yorumunu yapmış ve şu eleştirileri yöneltmişti:





"Ali Babacan çok değerli, başarılı bir bakandı. Kamuoyunda iyi bir ismi var, dürüst, işten anlayan birisi. Babacan’ı destekliyoruz. Kendisi başarılı bir insan. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var. Ben de kurucuyum, AK Parti’nin kurucu Balıkesir il başkanıyım. Üç dönem milletvekiliyim, yedi yıl Genel Başkan Yardımcısıyım, 13 yıl Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim, belediye başkanıyım, 17 yıl bilfiil AK Parti’ye hizmet vermiş, bu işin başında yola çıkmış bir kimseyiz ama maalesef AK Parti kuruluş ilkelerini kaybetti.





Nereden nereye geldi, ortada, başarılı belediye başkanlarını antidemokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul’u, Ankara’yı kaybetti. AK Partili seçmen de artık konuşmaya başladı. Kurucu ayarlarına dönemez, yeni bir kuruluş bekleniyor, halk bekliyor. Ben de Babacan’ı takdir ediyorum. Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor."