Babacan'ın partisinde yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından AKP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın hazırlıklarını tamamlama aşamasına getirdiği belirtiliyor.







Babacan cephesinden; partinin ismi ve logosu en çok merak edilen konuların başında gelirken bu konuda artık son rötuşların yapıldığı ifade ediliyor.





Independent Türkçe’den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre, parti programı çalışmaları bitti. Kuruluş çalışmalarında yer alan bir grup partinin ocak ayının son günü ilan edilmesini isterken, diğer bir grup ise kuruluşun şubat ayının ilk haftasının daha uygun olacağı yönünde.





Büyük olasılıkla partinin kuruluşu şubat ayının ilk haftasında ilan edilecek. Parti kurulduktan sonra şubat ayının ortasından itibaren teşkilat çalışmalarına başlanacak. Her ilde kurulacak 2-3 kişilik komisyonlar il ve ilçe teşkilatlarında yer alacak kadroları belirleyecek.





Söz konusu komisyonların daha önce alibabacan.com.tr adresine gönderilen başvuruları da değerlendirecek.





Babacan, partinin duyurusunu 2019 yılının son günlerinde yapacağını söylemişti. Çalışmalarını bir türlü noktalayamayan Babacan ve ekibi, kuruluş tarihi için ocak ayının üçüncü haftasını göstermişti.