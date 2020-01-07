Babacan'ın partisindeki isim konuştu

Sosyal medyada bugün dolaşıma giren Ali Babacan’ın partisini 20 Ocak’ta ilan edeceği iddiaları ortaya atıldı. Hareket ile ilgili çıkan diğer haberlerde ise partinin kuruluşunun şubat ayına ertelendiği yönünde.







Babacan Hareketi’ne yakın bir isim Artı Gerçek’e yaptığı açıklamada her iki iddianın da doğru olmadığını belirtti.





Aynı isim, “Son günlerde bazı medya organlarında Babacan Hareketi'nin kuruluş tarihi olarak 20 Ocak zikrediliyor bazılarında ise kuruluşun ertelenerek Şubat'a sarktığı iddia ediliyor. Her iki iddia da gerçeği yansıtmıyor, çalışmalarda sona yaklaşıldı ve ocak ayı bitmeden kuruluş gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.





AKP'den istifa eden eski devlet bakanı Ali Bacan harekatını eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de destek veriyor.





Ali Babacan ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında son günlerde faiz polemiği yaşanmıştı. Babacan, Erdoğan'ın, "Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar bana karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı. Bunlar faizciydi" sözlerine yanıt verdi.





Twitter hesabından bir dizi paylaşımla Erdoğan'a yanıt veren Babacan, Türkiye’nin bugününe ve geleceğine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Babacan, geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazır olduğunu da ifade etti.





İşte o paylaşımlar:





"1. Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor.





2. Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 Milyar iken 2018'de 74 Milyar TL'ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 Milyar, 2020'de 139 Milyar TL.





3. Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar'dan 139 Milyar TL'ye ulaşıyor. Artış oranı % 144. Dahası, Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var.





4. Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz."





Faiz konusunda sorulan bir soruya isim vermeden Babacan'ı işaret ederek cevap veren Erdoğan, "2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer" ifadelerini kullandı.