Samanyolu Haber /Politika / Babacan'ın seçim karar sonrası CHP cephesinden ilk açıklama /27 Nisan 2022 21:43

Babacan'ın seçim karar sonrası CHP cephesinden ilk açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın parti olarak seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararı aldıklarını açıklamasının ardından Millet İttifakı'nın büyük ortağı CHP cephesinden ilk açıklamanın da Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldiği aktarıldı.

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Millet İttifakı cephesinde aday süreci devam ederken, seçime katılma tarzı konusunda yeni bir açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın parti olarak seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararı aldıklarını açıklaması sonrasında ise yeni bir sürece girildi.

Söz konusu durumla ilgili olarak Millet İttifakı'nın büyük ortağı CHP cephesinden ilk açıklayı yapanGrup Başkanvekili Özgür Özel'in, "İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var." ifadelerini kullandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi, seçime kendi adı ve logolarıyla gireceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASADAKİ SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Babacan, söz konusu karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Partimiz kendi adıyla kendi logosuyla seçime girme kararı almıştır. Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim. Altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız, işbirliği alanlarımızı genişletme korusunda kararlıyız. Mutabık kaldığımız alanlarda, altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle, işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz."

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Karara,  CHP'den ilk yorum geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığı belirterek şunları ifade etti:

"İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.

'Tek bir liste olur mu?' soruları akıllara gelmişti. DEVA, kendi adını logosunu kullanacağını duyurdu. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor. İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor."
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