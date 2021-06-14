Samanyolu Haber /Gündem / Babaları 28 aydır tutuklu olan Murat ve Bahadır’ın anneleri de tutuklandı /14 Haziran 2021 09:15

Babaları 28 aydır tutuklu olan Murat ve Bahadır’ın anneleri de tutuklandı

Cadı avına dönen Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalarda insanlık dramları yaşanmaya devam ediyor. Bu sefer babaları Erdoğan Birinci 28 aydır tutuklu olan Murat ve Bahadır’ın anneleri de tutuklandı

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Babaları Giresun Cezaevinde tutuklu bulunan 7 yaşındaki Murat ve 10 yaşındaki Bahadır Birinci’nin anneleri Hatice Birinci de tutuklanıp Trabzon Bahçeçik Cezaevine konuldu. Birinci kardeşler, kronik rahatsızlıkları olan babaanneleri ve teyzeleriyle birlikte Trabzon’da yaşıyor.

“İKİ YAVRU HEM ÖKSÜZ HEM YETİM KALDI”

Bold Medya’ya konuşan Murat ve Bahadır’ın teyzesi, “Bu iki yavru hem öksüz hem yetim kaldı. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bir anne bir baba olamıyoruz. Çocuklar annelerini sorup duruyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Biri 7 yaşında biri 10 yaşında. Ablamı bıraksınlar. Çocuklar bari annesiz kalmasın. Annem babam çok kötü durumdalar. Ayrıca babaannelerinin kronik rahatsızlıkları var. Bu yavrular ne olacak? Lütfen sesimiz olun.” dedi.

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Hatice Birinci, kapatılan dershanelerde coğrafya öğretmeni olarak çalışıyordu.
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