"Babam, bugün ilimizde vefat eden 57. kişiydi... Morglar dolu"

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, Twitter’dan bir arkadaşının isyanını paylaştı. Arkadaşı, Dönmez’e babasının bugün hayatını kaybeden 57. kişi olduğunu söyledi ve “Ne olur başkanım çıkmayın dışarı, biz yandık kimse yanmasın" dediğini aktardı.







Söz konusu kişi, morgların dolu olduğunu ve cenazeleri taşıyacak aracın da olmadığını söyledi.





Dönmez, Twitter’dan şunları aktardı:





“‘Ne olur Başkanım çıkmayın dışarı, biz yandık kimse yanmasın’ diyor babasını kaybettiği için az önce aradığım arkadaşım. ‘Morg dolu, babam bugün vefat eden 57. kişiydi. Cenazeleri taşıyacak araç yok, aynı araç 4 cenaze taşıyor. Saatlerce bekliyor herkes’”

Öte yandan Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, il genelinde koronavirüs vakalarının, yoğun bakım, oksijen gereksinimi ve acil sağlık hizmeti ihtiyaçlarının gün geçtikçe artma eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Açıklamada "Mümkün olduğu sürece evlerimizde kalalım" denildi.



