Samanyolu Haber /Gündem / “Babam Çorum, annem İstanbul’da tutuklu; biz ise Manisa’dayız!” /02 Mart 2021 17:25

“Babam Çorum, annem İstanbul’da tutuklu; biz ise Manisa’dayız!”

Babası Mehmet Meleş 6 yıl, annesi Ayşe Meleş ise 4 aydır tutuklu olan 14 yaşındaki Serdar Meleş, sosyal medya hesabından yetkililere seslendi. Annesinin tutuklandıktan sonra İstanbul’a götürüldüğünü, babasının Çorum’da cezaevinde bulunduğunu kendilerinin ise Manisa’da yaşadığını anlatan Meleş, görüşlere gitmenin kendileri için çok büyük bir sorun olduğunu anlattı.

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Serdar Meleş, “Babam 2015’in 10 Kasım’ında bizden ayrıldı. Annem ise 2020’nin 10 Kasım’ında… Haftada bir kez telefon ile birbirimizden haber alıyoruz. Babam ile yaklaşık 1.5 yıldır yüz yüze görüşemiyor, fiziksel hiçbir durumunu göremiyoruz. Annem ile de aynı şekilde. Görüşlere gitmek, hayli sıkıntılı oluyor. 


Biz Manisa’da iken annem İstanbul, babam ise Çorum’da. Biz, 5-6 yıldır babamdan, 4 aydır ise annemden ayrıyız. 3 kardeş olarak, şu anda akrabalarımızın yardımlarıyla, bir umut ikisini de bekliyoruz. Bu süreç, bu ayrılık ve bu hasret ne zaman bitecek kimse bilmiyor. Ricam ve niyazımdır ki, annem ve babam ile alakalı bir gelişme yaşansın, bir değişim olsun. Bu en basitinden bize yakın olmaları bile olur. Ama yeter ki bir gelişme yaşansın.” ifadelerini kullandı.


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