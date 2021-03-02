“Babam Çorum, annem İstanbul’da tutuklu; biz ise Manisa’dayız!”

Serdar Meleş, “Babam 2015’in 10 Kasım’ında bizden ayrıldı. Annem ise 2020’nin 10 Kasım’ında… Haftada bir kez telefon ile birbirimizden haber alıyoruz. Babam ile yaklaşık 1.5 yıldır yüz yüze görüşemiyor, fiziksel hiçbir durumunu göremiyoruz. Annem ile de aynı şekilde. Görüşlere gitmek, hayli sıkıntılı oluyor.









Biz Manisa’da iken annem İstanbul, babam ise Çorum’da. Biz, 5-6 yıldır babamdan, 4 aydır ise annemden ayrıyız. 3 kardeş olarak, şu anda akrabalarımızın yardımlarıyla, bir umut ikisini de bekliyoruz. Bu süreç, bu ayrılık ve bu hasret ne zaman bitecek kimse bilmiyor. Ricam ve niyazımdır ki, annem ve babam ile alakalı bir gelişme yaşansın, bir değişim olsun. Bu en basitinden bize yakın olmaları bile olur. Ama yeter ki bir gelişme yaşansın.” ifadelerini kullandı.









