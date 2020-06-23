Samanyolu Haber /Medya / 'Babamın gerçek ismi Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' /23 Haziran 2020 09:51

'Babamın gerçek ismi Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço'

Ünlü müzisyen Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Youtube kanalından, babası Barış Manço’nun gerçek isimlerini ve bu isimleri nasıl aldığını anlattı.

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Doğukan Manço, Babalar Günü dolayısıyla, babası ünlü müzisyen Barış Manço hakkında YouTube kanalından bugüne kadar hiç duyulmamış bilgiler paylaştı.
 
“Barış Manço’nun asıl ismi” adlı video da babasının aslında birden fazla ismi olduğunu söyleyen Doğukan Manço, o isimlerin nerelerden geldiğini aktardı.

DEDESİNİN VE ÖLEN KUZENİNİN DE İSMİNİ ALDI

Devam eden 2. Dünya Savaşı sırasında insanların barış özlemi çektiği dönemde babasının dünyaya geldiğini söyleyen Doğukan Manço, ‘Barış isminin buradan geldiğini söyledi. Babasının bir diğer ismi Mehmet’in dedesi Mehmet Abdi Manço’dan geldiğini söyleyen Manço sözlerine şöyle devam etti, ”Halam İnci Manço’dan dinlediğim kadarıyla; 1942’de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943’te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf’ eklenmiş.

TOSUN İSMİNİ HEMŞİRELER KOYDU

Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun olsun’ demişler. Ve ismi kayıtlara ‘Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço’ olarak geçmiş. 1954’te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip ‘Tosun Yusuf’ ismini çıkartmışlar.”

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