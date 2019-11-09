Babanın yürek parçalayan mektubu ortaya çıktı

Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edilmişti.Evde yapılan incelemede siyanür bulgusuna rastlanmıştı.Evde polis tarafından bulunan ve baba Selim Şimşek tarafından bırakıldığı anlaşılan mektubun ayrıntıları ortaya çıktı.





NTV'nin haberine göre baba Selim Şimşek'in, mektubunda maddi sıkıntı çektikleri ve dokuz aydır çalışmadığı yazdığı belirtiliyor. Babanın, “Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.