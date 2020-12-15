Samanyolu Haber /Teknoloji / Babanız YouTube kanalını size miras bıraktı! /15 Aralık 2020 12:13

Babanız YouTube kanalını size miras bıraktı!

Ölen eşinin iCloud (Apple) hesabına erişim izni verilmesini istedi. İstinaf Mahkemesi, kadının talebini yerinde bularak dijital hesapların miras kabul edilmesi yönünde karar verdi. Buna göre sosyal medya hesapları, YouTube kanalı da miras olarak kabul edilecek.

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Eşini trafik kazasında kaybeden bir kadın, Denizli 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, eşine ait Apple marka cep telefonunun  iCloud hesabındaki fotoğraf, video, ses kayıtları, medya dosyaları ile maillere ulaşmak için eşinin terekesinin tespitini talep etti. 

Mahkeme iCloud kimliğinin miras kabul edilerek, hesaba ulaşması talebini "özel hayatın gizliliğini ihlal" diyerek reddetti. 

APPLE "MAHKEME KARARI OLMADAN ERİŞİM İZNİ YOK" DEDİ

Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan kadın, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi'ne verdiği dilekçede "Eşim, 13 Temmuz 2019'da vefat etti. Geride mirasçı olarak ben ve çocuğumuz kaldı. Eşimin ölümü sonrası GSM hattı kapatıldı." ifadelerine yer verdi. 

Dilekçede şu talepte bulunuldu: "Telefonundaki fotoğraf, video, ses kayıtları, dokümanlar, notlar, mailler iCloud hesabındaydı. Eşimin iCloud hesabına erişebilmek için şifresini bilmem gerekiyor. Bu hesap vasıtası ile kontrol edilen e-ticaret sitesi hesabı, e-hediye çekleri ve kuponları vardı. Apple firması mahkeme kararıyla erişim izni verileceğini bildirdi." . 
  
EMSAL KARAR: DİJİTAL MAL VARLIĞI DA MİRASTIR 

Mahkeme kadının talebini yerinde bularak kararın yenilenmesi için dosyayı alt mahkemeye geri gönderdi. 

Düne kadar mülkiyet kavramının menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ile bir kısım sınırlı aynı haklar etrafında şekillendiğinin belirtildiği kararda, "Dijital mal varlığı inkâr edilemez bir gerçeklik. Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı dijital sistemler var. Yine reklam gelirleri sağlayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttığı, YouTube ve benzeri dijital platformlarda reklam geliri ve ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar oluşturulduğu bir ortamda, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili kanuni bir düzenleme bulunmamakta." denildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi dijital hesapların miras olarak kabul edilmesi yönünde emsal bir karara imza attı.
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