Samanyolu Haber /Gündem / Babası dün akşam son kez gördü, genç kız bu sabah hayatını kaybetti /12 Eylül 2020 10:22

Babası dün akşam son kez gördü, genç kız bu sabah hayatını kaybetti

Yakalandığı mide kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören tıp öğrencisi Ayşe Koca hayatını kaybetti. Koca'nın hapisteki babasına dün 4,5 saatlik izin çıkmış, babası Ayşe’yi son kez görebilmişti.

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Denizli’de KHK’yla ihraç edilip tutuklu olan babasını görebilmesi için sosyal medyada kampanyalar başlatılan ve Türkiye’nin gündemine oturan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi (21) Ayşe Koca yakalandığı mide kanserine yenik düşerek bu sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Koca’nın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Maalesef kaybettik! Ayşe Koca sabaha karşı vefat etti Genç Tıp öğrencisi kanser hastalığından kurtulamadı” dedi. Koca’nın sosyal medya baskısı sonucu babasını son kez gördüğünü hatırlatan Gergerlioğlu, “Tek tesellimiz son nefesinden önce mahpus babasının onu görebilmesi. Mekânı Cennet olsun. Allah sabırlar versin. Çok acı, en çok da mahpus babasına dayanma gücü diliyorum” ifadelerini kullandı.
 

Ayşe Koca’nın babasını son kez görebilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. “#AyseKocaBabasınıGormeli” etkileri kampanyaya mesaj atan binlerce kişi Koca’nın babasına izin verilmesini istemişti. Günlerdir direnen ve Gergerlioğlu'nun anlatımına göre 'yasalar ayda 1 dışında mahpusun hasta yakınına izin vermiyor, siz milletvekili olarak yeni yasa çıkarın' diyen savcıdan dün nihayet tekrar izin alınabildi. Cezaevinden izinli gelen Ali Koca, kızının yanında 4,5 saat durduktan sonra cezaevine geri götürüldü.

Tutuklu baba, şimdi cezaevinde 14 gün hücrede tek başına karantinada tutulacak. Cenaze için izin verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor.
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