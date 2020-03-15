Samanyolu Haber /Gündem / Babası Korona virüsü şüpheli kızını hastaneden kaçırdı /15 Mart 2020 14:31

Babası Korona virüsü şüpheli kızını hastaneden kaçırdı

Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, corona virüsü şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı.

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Düzce’de bir kişi koronavirüs belirtisi görülünce başka bir hastaneye nakledilmek istenen 5 yaşındaki kızını hastaneden kaçırdı. Polis babanın kullandığı aracın önünü kesip 5 yaşındaki çocuğun hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.’de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.


 
POLİS OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİ

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.’nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek gözetim altına alındı.

Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.
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